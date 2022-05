Completando 20 anos de carreira, Luiza Possi dispara: ''Não consigo acreditar na velocidade do tempo''

Luiza Possi anuncia show em Santo Amaro para celebrar seus 20 anos de carreira

CARAS Digital Publicado em 20/05/2022, às 12h39

Luiza Possi (37) está em festa! Isso porque, neste ano, a cantora vai completar o 20º aniversário de sua carreira.

Para celebrar, então, ela decidiu que vai realizar, no próximo dia 26 de junho, um show especial em Santo Amaro, SP.

Na última quinta-feira, 19, a artista usou seu Instagram para publicar uma sequência de fotos e anunciar a apresentação.

Nos cliques, que foram feitos por Lucas Mennezes, ela apareceu usando um vestido rosa cheio de babados e luvas pretas.

“Esse ano completo 20 anos de carreira e não consigo acreditar na velocidade do tempo”, começou a mãe de Lucca (2) e Matteo (7 meses) na legenda.

“Você está convocado para participar da festa! Será meu show comemorativo, no dia 26 de junho, no teatro Tokio Marine Hall. Qual a minha música que mais o tocou? Escreve aqui”, pediu ao final.

Vale ressaltar que Luiza não só cresceu, como também nasceu, no meio artístico. Ela é filha da musa do MPB Zizi Possi (66) e do guitarrista Líber Gadelha (1957-2021).

Confira as fotos que Luiza Possi usou para anunciar show de celebração aos seus 20 anos de carreira: