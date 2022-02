Com vídeo nos bastidores, Jão celebra uma semana da estreia do seu clipe novo

Após uma semana da estreia do clipe de Idiota, Jão compartilhou imagens e um vídeo nos bastidores das gravações

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 20h28

Nesta quinta-feira, 17, o clipe da música Idiota do cantor Jão (27) completa uma semana do seu lançamento, por isso, o artista foi às suas redes sociais comemorar.

Em um post no seu Instagram, Jão publicou diversas imagens do clipe bem como um vídeo nos bastidores. A cena que o cantor mostrou sendo filmada foi a recriação do beijo do Homem Aranha, que é uma das muitas referências que estão presentes no videoclipe.

Na legenda, o cantor de Coringa escreveu: "Uma semana desse clipe lindo! E dessa equipe incrível". No resto da legenda o dono do álbum Pirata escreveu todos os nomes das pessoas envolvidas na produção do vídeo.

Nos comentários da postagem, os seguidores do parceiro de Luísa Sonza (23) na música fugitivos elogiaram o clipe de Idiota! "Entregou tudo Jão, apenas perfeito", comentou um fã. Outra seguidora escreveu: "Melhor clipe da vida".

Confira aqui o post de Jão!