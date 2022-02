Com vestido fendado, Juliette sensualiza nos bastidores do clipe de 'Un Ratito'

Juliette Freire arranca suspiros dos internautas com registro das gravações de 'Un Ratito', parceria com Alok

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 13h01

Nesta quarta-feira, 9, Juliette Freire (32) agitou ainda mais os ânimos da web com um novo registro dos bastidores de Un Ratito.

Preparando um vídeo especial para a música, uma parceria com Alok (30), Luis Fonsi (43), Lunay (21) e Lenny Tavárez (34), a cantora apareceu com um longo vestido fendado sensualizando para a câmera.

“A pergunta é: Qual trecho da música eu estou dançando? Valendo!”, brincou ela na legenda da publicação.

Os fãs foram à loucura nos comentários. “Perfeita demais”, disse um. “Essa já é hit”, disparou outro. “Maravilhosa”, declarou mais um.

Recentemente, a campeã do BBB 21 emocionou os cactos ao trocar interações com o antigo G3, seu grupo no reality formado ao lado de Sarah Andrade (30) e Gil do Vigor (30).