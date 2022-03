Com a presença de ex-BBBs e Iza, Ludmilla dá festa de lançamento para seu novo EP

BACK TO BE

O novo EP de Ludmilla marca o retorno da MC Beyoncé, o nome como era conhecida no início de sua carreira

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 19h17

Nesta última quarta-feira, 23, aconteceu no Rio de Janeiro a festa de lançamento do novo EP de Ludmilla, o intitulado Back To Be.

Ludmilla, que fez seu retorno como MC Beyoncé, vestia uma saia e colete brancos. A cantora completou o look com uma blusa preta transparente que caiu bem por cima de um top preto.

No evento que aconteceu em uma boate na Barra da Tijuca, a cantora Iza (31) foi convidada e posou abraçando a dona do novo EP. Com um macacão vermelho poderoso, a Rainha de Bateria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense também usava luvas da mesma cor.

Em seu Instagram, Iza fez um post e na legenda, rasgou elogios e comemorou o novo EP que comemora 10 anos da carreira de Ludmilla: "Ludmilla é potência. Ludmilla é inspiração. Ludmilla é resiliência. E ela é o Brasil! É funk, pop, pagode e o que mais ela quiser".

A dona do hit Talismã continuou a celebrar a cantora do álbum Numanice: "Que sorte a nossa viver para ver uma artista como a Lud crescer e nos brindar com a sua luz, criatividade e carisma. É domínio do público, é voz, é dança e talento que não acaba mais. Ludmilla é completa".

A ex-BBB 22 Bárbara Heck (29) também marcou presença no evento. A quarta eliminada do BBB 22 cehgou ao evento vestindo uma blusa azul com um short jeans.

Outra participante do Big Brother Brasil 2022 que compareceu ao lançamento foi a atriz Maria (21). A competidora que foi expulsa do reality-show esbanjou beleza e estilo com um look monocromático composto por uma blusa e calças vermelhas.

E a ex-Big Brother 22 que não poderia faltar na festa eraBrunna Gonçalves (30), a esposa de Ludmilla. As duas posaram juntas e se beijaram em frente às câmeras. Para celebrar o novo lançamento da amada, Brunna apostou um visual all-black formado por top e calça.

A vencedora do Big Brother Brasil de 2020, Thelma Assis (37) também marcou presença no evento. Thelma apostou no estilo usando um vestido preto com um boné rosa.

Anunciado na semana passada, o novo EP de Ludmilla retorna às origens da cantora, quando ela ainda era chamada de MC Beyoncé. Back to Be é composto por seis faixa e uma delas é uma parceira com o cantor americano Akon.

Confira aqui algumas imagens da festa de lançamento do novo EP de Ludmilla!

Iza compareceu na festa de lançamento do novo EP de Ludmilla e rasgou

elogios para a cantora em seu Instagram - Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

A ex-BBB Bárbara Heck apostou em um look azul para a festa

- Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Maria esbanjou estilo com seu look todo vermelho

- Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

Brunna Gonçalves marcou presença no lançamento do novo projeto de sua

esposa Ludmilla - Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

A ex-BBB 22 Brunna Gonçalves escolheu um look todo preto para o

lançamento do EP de Ludmilla - Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

A campeã do BBB 20, Thelma Assis montou seu look com um vestido

e um boné - Foto: Daniel Pinheiro/AgNews

