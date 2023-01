Com músicas cantadas por José Loreto, trilha de 'Vai na Fé' promete ser chiclete

Trilha sonora de 'Vai na Fé' contará com José Loreto, Anitta, Negra Li, Mc Marcinho e Ludmilla

Assim como o gosto musical brasileiro, a trilha sonora da novela 'Vai na Fé', que estreia nesta segunda-feira, 16, vai ser bem diversa. O folhetim das 19h da Globo deve contar com pop, R&B, MPB, clássicos e principalmente funk.

Para quem gosta do funk carioca, o saudoso Mc Marcinho, a cantora Ludmilla e a internacional Anitta vão estar presentes nas cenas da novela. Além disso, a espanhola que faz muito sucesso nas paradas, Rosalía, dará o tom.

"As escolhas vêm de um desejo da autora Rosane Swartman e do diretor Paulo Silvestrini para que tivéssemos uma trilha urbana, abrangente, envolvente, atual e com a personalidade da novela", explica o produtor musical Daniel Musy.

Além disso, teremos a estreia inusitada de José Loreto(Lui Lorenzo) e Sheron Menezzes (Sol) como cantores. Isso porque Lui é um astro decadente e Sol uma cantora de igreja evangélica.

"A gente tem o Lui Lorenzo, que é um artista que vai cantar em cena músicas originais, mas volta e meia ele canta Lulu Santos. Quando a gente tem os flashbakcs, temos muito funk dos anos 2000. A gente tem os mantras em Lumiar e o coral da igreja que canta gospel. A música permeia a novela, tanto as músicas de cena, como a trilha sonora", conta Rosane Swartman.

Por fim, mas não menos importante, a abertura terá música original na voz de Negra Li e Mc Liro. Gostaram?

Veja clipe da novela 'Vai na Fé':