Com muito carisma e emoção, Simone e Simaria estreiam o 'Bar das Coleguinhas 2'

Simone e Simaria falam sobre o 'Bar das Coleguinhas 2' e aumentam expectativas para filme sobre a vida delas

Isabela Thurmann Publicado em 11/05/2022, às 16h35

O Bar das Coleguinhas 2, de Simone e Simaria, está oficialmente aberto!

Na noite da última terça-feira, 10, a dupla sertaneja realizou um show para lançar o projeto, que será dividido em dois EPs.

O evento rolou em uma balada em São Paulo e contou com uma coletiva de imprensa mediada por Ana Hickmann, e com a presença de diversas personalidades.

Ana Hickamnn mediando a coletiva de imprensa do 'Bar das Coleguinhas 2', ao lado de Simone e Simaria

Durante a entrevista, que contou com a participação da CARAS Digital, as irmãs responderam perguntas sobre o lançamento, sobre a briga que protagonizaram recentemente, sobre a carreira internacional, sobre o filme sobre a vida da família delas e outras coisas.

“É um sonho realizado. Estamos muito felizes de estar aqui, guardamos esse projeto por dois anos sem poder soltar”, começou Simaria. “Foi feito com muito amor, muita dedicação. Esperamos muito por isso”, concordou a caçula.

Fazem parte do novo EP os hits inéditos Rapariga, Homem é Tudo Igual e Amigas. A dupla também regravou os sons Cabou, Cabou, São Amores e Eu Te Puxo, Tu Me Lambe.

Simone e Simaria planejam filme biográfico

Ao serem questionadas sobre o filme que pretendem fazer sobre sua família, as duas se emocionaram muito. “O cara que seria perfeito para interpretar o nosso pai seria o Marcos Paulo, porque eles se pareciam muito, mas ele faleceu. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana lá em casa e ela falou que o Marcos Palmeira seria perfeito”, sugeriu Simaria.

“Meu coração acelerou quando eu imaginei o Marcos Palmeira fazendo o meu pai”, acrescentou Simone, que ficou visivelmente emocionada. Em seguida, elas homenagearam todos os esforços que Dona Mara já havia feito e a mais velha das irmãs não segurou as lágrimas e começou a chorar no palco mesmo.

Marília Mendonça é relembrada na reabertura do Bar das Coleguinhas, de Simone e Simaria

Esse não foi o único momento emocionante da coletiva. Em determinado momento, a esposa de Kaká Diniz relembrou que elas estavam planejando um projeto ao lado de Marília Mendonça, que faleceu no final de 2021. “Pouco antes da pandemia, os nossos empresários estavam conversando com os empresários de Maiara e Maraisa e da Marília Mendonça para um projeto juntas. Ela foi uma das maiores do nosso segmento e deixa um legado maravilhoso”, disse.

A identidade visual do Bar das Coleguinhas 2

O show de Simone e Simaria transporta o espectador para dentro de um bar bem colorido. O bom-humor e carisma da dupla ajuda a criar a atmosfera descontraída típica de um bar e combina muito com o lançamento.

Simone e Simaria reabrem o 'Bar das Coleguinhas'

Confira os looks que Simone e Simaria usaram na estreia do Bar das Coleguinhas 2:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simone Mendes (@simoneses)