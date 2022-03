Com muito bom humor, Marina Sena sobe ao palco do Lollapalooza no último dia do festival

Dona do hit Por Supuesto, Marina Sena esbanjou alegria ao se apresentar no Lollapalooza

CARAS Digital Publicado em 27/03/2022, às 16h35

Neste domingo, 27, Marina Sena (25) subiu ao palco no último dia do Lollapalooza e agraciou o público com sua voz e bom-humor.

A mineira da cidade de Taiobeiras, se surpreendeu com a quantidade de pessoas na plateia e brincou: "Eu acho que aqui tem mais gente do que a população da minha cidade. Em 18 anos da minha vida eu nunca tinha visto tanta gente".

Marina, que lançou seu primeiro álbum em agosto de 2021, estava orgulhosa da conquista de tocar no Lollapalooza: "A gente produziu o disco lá na roça e agora a gente está aqui", comentou a cantora no show.

Para os fãs, a artista ainda deu detalhes sobre seu primeiro single, Me Toca. "A primeira música que eu lancei. Ficamos uma semana ouvindo", contou após performar a música.

E interação com os fãs foi o que não faltou no show de Marina Sena! A dona do álbum De Primeira desceu para cantar com a galera não só uma, mas duas vezes.

O look ousado de Marina Sena brilhou no palco. O visual, que a artista revelou no seu Instagram antes de entrar no palco, era prateado e muito brilhante e cobria apenas o necessário.

