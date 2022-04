Com look roxo brilhante, Carrie Underwood marca presença em premiação de música country

Carrie Underwood apostou na beleza com um look roxo para o tapete vermelho da premiação CMT Awards

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 22h14

Nesta segunda-feira, 11, Carrie Underwood (39) marcou presença na premiação de música Country CMT Awards!

A diva da música country esbanjou beleza no tapete vermelho do evento com um vestido roxo brilhante com malha de cristais e estampa de leopardo. O mini vestido ainda tinha uma inserção de sutiã de renda preto.

Para completar o visual a dona do hit Before He Cheats usava sapatos pretos de plataforma dupla e uma bolsa preta de cristais.

O CMT Awards que acontece na noite deste dia 11 é uma premiação da música country feita por votos populares. Apresentando a cerimônia estão o ator dos filmes de super-heróis da Marvel, Anthony Mackie (43), o cantor Kane Brown (28) e a cantora Kelsea Ballerini (28).

Além de fazer uma performance na premiação, Carrie Underwood venceu na única categoria em que estava indicada! A estrela da música country levou para casa o prêmio de Vídeo Colaborativo do Ano pelo seu feat If I Didn't Love You com o músico Jason Aldean (45).

Confira aqui o look da Carrie Underwood para o CMT Awards!