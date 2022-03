Com look preto, Pabllo Vittar marca presença no Chile em apresentação no festival Lollapalooza

No festival Lollapalooza no Chile, Pabllo Vittar marcou presença com look all-black poderoso

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 21h03

Nesta sexta-feira, 18, Pabllo Vittar (28) marcou presença no festival Lollapalooza que está acontecendo no Chile.

A cantora postou em seu Instagram fotos do seu look composto por um cropped e calça pretas. Para completar o visual all-black da dona do hit Zap Zum usava luvas.

Nos comentários, celebridades elogiaram Pabllo! Luísa Sonza (23), que apresentará um novo reality show ao lado da cantora, comentou: "Deusa". E a vencedora do Big Brother 20, Thelma Assis (37) escreveu: "Gataaa".

Os fãs desejaram um bom show no Chile e rasgaram elogios para a diva pop brasileira. "A maior", comentou um seguidor. "Não tem como não amar", declarou outro fã. E outro seguidor mandou uma mensagem positiva antes de Pabllo ir ao palco: "Vai com tudo".

E a dona do álbum Batidão Tropical foi com tudo em seu show, desceu na palteia do festival e ainda mostrou ter samba no pé, em um trecho do vídeo compartilhado por Pabllo.

Pabllo Vittar se apresentou neste dia 18, no Lollapallooza do Chile que vai até o dia 20 de março. A cantora da canção Amor de Que também vai marcar presença no festival Lollapalooza que aqui no Brasil no dia 25 deste mês.

Confira aqui Pabllo Vittar no Lollapalooza do Chile!

