Com apoio da filha, Rodrigo Faro impressiona ao soltar a voz: "Arrasou"

O apresentador Rodrigo Faro chamou a atenção ao postar um vídeo em um estúdio ao lado da filha, Maria

O apresentador Rodrigo Faro (49) impressionou os seguidores das redes sociais ao soltar a voz. Nesta sexta-feira, 5, ele compartilhou no feed do Instagram um vídeo em que aparece em um estúdio, ao lado da filha, Maria (14), e chamou a atenção ao cantar um trecho da música Love On Trop, da Beyoncé.

Na gravação, a menina dá algumas dicas para o pai, depois ele arrisca um falsete, recebendo o apoio da herdeira. Por fim, eles terminando o vídeo dando risada, mostrando que curtiram bastante o momento entre pai e filha.

Ao dividir o registro, Faro aproveitou para rasgar elogios para Maria. "Minha companheira, incentivadora, produtora, professora de inglês… É ela que opera o computador e grava comigo as músicas no estúdio aqui em casa… Minha filha, Maria Viel Faro, eu te amo!!!!", declarou ele.

A postagem ganhou diversos elogios dos internautas. "Que vídeo lindo", disse uma seguidora. "Que voz linda", afirmou outra. "Que linda a relação de vocês", falou uma fã. "Parabéns, você arrasou", escreveu mais um.

Além de Maria, Rodrigo também é pai de Clara, que tem 17 anos, e de Helena, que está com 10. As três são fruto de seu casamento com Vera Viel (47).

Confira o vídeo de Rodrigo Faro cantando:

15 anos na Record TV

Recentemente, Rodrigo Faro usou as redes sociais para comemorar um momento especial da sua carreira. O apresentador completou 15 anos na Record TV e fez questão de agradecer o carinho do público que o acompanha desde o começo.

"15 anos de RecordTV!!!! Obrigado a todos vocês que me receberam de braços abertos, com tanto amor e carinho e me transformaram num comunicador dos Domingos!!!! É uma honra e uma felicidade enorme poder entrar nos lares do Brasil e do mundo através da tela da RecordTV!!!!", disse ele, que atualmente comanda o programa Hora do Faro.

