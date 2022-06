Claudia Leitte manda recado para Simone e Simaria

Claudia Leitte opina sobre repercussão da relação de Simone e Simaria após brigas e declarações polêmicas

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 11h25

A cantora Claudia Leitte (41) saiu em defesa das cantoras Simone (38) e Simaria (40) após a repercussão dos últimos acontecimentos na vida delas. As duas estão com a relação abalada por causa de discussões nos bastidores do trabalho e também por causa das declarações recentes de Simaria sobre a convivência com Simone. Nos últimos dias, Simaria anunciou uma pausa nos shows para cuidar de sua saúde e Simone segue sozinha com a agenda de shows.

Assim, Claudia Leitte decidiu demonstrar o seu apoio para as amigas e pediu que os fãs respeitem o momento delas.

“Elas são duas irmãs! Dois talentos! Duas mulheres! Duas mães! Duas pessoas! Há dois corações sangrando diante de uma multidão. Não são personagens! Entre espectadores de uma novela imaginária da vida dos famosos, que a internet criou, e admiradores, fãs. Eu estou aqui para dizer que amo vocês e quero que os meus fãs entendam o quão importante é no mínimo respeitar o outro! Não é natural brincar com a dor de ninguém! Que Deus esteja cuidando de ambas agora mesmo, em nome de Jesus”, declarou nas redes sociais.

Simaria fala de Simone no Domingo Espetacular

A cantora Simaria participou do programa Domingo Espetacular e falou sobre a relação com a irmã na carreira.

Ela contou que as duas têm uma relação eterna, mas que se sente controlada em alguns momentos. “É sangue, é eterno. Não tem como mudar isso. […] Às vezes ficam me controlando. Mas eu com 40 anos não vou mais me calar. A gente venceu juntas, mas não significa que porque vencemos juntas temos que morrer como duplinha”, declarou, e completou: “Mantendo respeito, irmandade, não tem como quebrar isso. Vai dar sempre certo”.