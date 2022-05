A faixa 'Dengo Meu', parceria de Claudia Leitte, Juliette e Lucy Alves faz parte do projeto 'Prainha da Claudinha'

CARAS Digital Publicado em 28/05/2022, às 14h56

De surpresa, Claudia Leitte (41) lançou seu mais novo hit Dengo Meu, ao lado de Lucy Alves (36) e Juliette (32).

A música faz parte do seu novo projeto, Prainha da Claudinha, que celebra os 20 anos de carreira da cantora. E para a faixa especial, Claudia se juntou a Juliette e Lucy, três mulheres orgulhosamente criadas em terras nordestinas.

A música que chega para embalar o tão amado São João de 2022 fala sobre aconchego, saudade e lembranças.

"Eu quis homenagear as comemorações de São João, onde cresci e aprendi muito sobre música. Junto de Juliette e Lucy, duas mulheres porretas do Nordeste, com vozes lindíssimas. Tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar por Dengo Meu", celebra Claudinha.

Prainha da Claudinha!

Na quarta-feira, 25, Claudia Leitte gravou seu novo projeto ao vivo o Prainha da Claudinha, que contou com a presença de diversas personalidades especiais.

O cantor Thiaguinho (39) esteve presente na gravação, assim como Lucy Alves e Juliette, parceiras de Claudinha em Dengo Meu.

Claudia Leitte lança 'Dengo Meu', parceria com Juliette e Lucy Alves