Claudia Leitte grava novo DVD com participações muito especiais!

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 19h30

Nesta quarta-feira, 25, Claudia Leitte gravou seu novo DVD e contou com duas participações muito especiais!

Nas gravações que aconteceram no interior de São Paulo, Claudia se reuniu com as cantoras Lucy Alves e Juliette.

Quem também marcou presença no novo projeto da cantora foi Thiaguinho, que esbanjou alegria ao cantar com Claudia.

O novo DVD da cantora que se tornou a primeira brasileira a cantar nos parques da Disney é intitulado Prainha da Claudinha e celebra as duas décadas de carreira da artista.

Fotos: Leo Franco/AgNews