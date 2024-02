Claudia Leitte divide opiniões ao trocar letra de música por motivo religioso

A cantora Claudia Leitte virou alvo de críticas após um vídeo onde aparece alterando o trecho de uma música viralizar; entenda

O nome da cantora Claudia Leitte ficou entre os assuntos mais comentados da web durante a última terça-feira, 13, após o trecho de sua apresentação viralizar. No vídeo em questão, é possível perceber a artista mudando uma parte da música 'Caranguejo'.

Lançado em 2004, o sucesso da banda Babado Novo faz referência a Iemanjá, uma orixá de matriz africana. O registro faz parte do show AxeMusic: Ao Vivo em Recife, gravado em 2014.

A canção original possui o seguinte verso: "Maré tá cheia/Espera esvaziar/Joga flores no mar/Saudando a rainha Iemanjá". Na versão adaptada por Claudia durante a apresentação, ela substitui o trecho por "Só louvo meu Rei Yeshua" - nome de Jesus Cristo em hebraico.

O motivo da mudança seria por questões religiosas, uma vez que a cantora de axé é assumidamente protestante. No entanto, após internautas resgatarem o vídeo, a famosa foi bastante criticada por participar das festas de Carnaval.

“Só louvo meu Rei Yeshua”



Claudia Leite simplesmente mudou a letra para não saudar Yemanjá. pic.twitter.com/TASUGA76tV — Africanize (@africanize_) February 13, 2024

"O certo também seria ela não querer emplacar um hit no carnaval, ou estar na maior festa do Brasil, até porque a religião dela também abomina festas pagãs", comentou um seguidor no site X, antigo Twitter. "Essa pessoa só canta axé pela grana e fama, mas no fundo tem aversão ao ritmo. Poderia muito bem deixar a hipocrisia de lado e ir cantar gospel", disse outro.

Apesar das críticas, Claudia Leitte também foi defendida por fãs. "Pera… Você foi atrás de um vídeo de 2014 para militar a troco de que? Aliás, por falar em militância, intolerância religiosa se aplica a toda religião viu, eu fico só vendo o pessoal do Twitter julgando a religião dela…", comentou um.

O trecho cantado pela famosa em 2014 voltou a ser compartilhado nas redes sociais após o episódio envolvendo Ivete Sangalo e Baby do Brasil no Carnaval deste ano. Durante o trio elétrico da baiana, a veterana mencionou a vinda do apocalipse e Ivete rebateu dizendo que iria 'macetar' o evento bíblico.

Xuxa elogia Ivete Sangalo após fala de Baby do Brasil

A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel decidiu se pronunciar a respeito do 'climão' envolvendo Baby do Brasil e sua participação no trio elétrico de Ivete Sangalo. As duas tiveram uma interação inusitada na madrugada do último domingo, 11, durante a apresentação da baiana no Carnaval de Salvador.

Na ocasião, Baby mencionou a vinda do apocalipse e Ivete rebateu dizendo que iria 'macetar' o evento bíblico. Amiga das duas famosas, Xuxa usou as redes sociais para comentar sobre a polêmica.

"Me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje… tenho certeza que decepção faz parte do seu nome... Veveta foi simplesmente linda e educada também", declarou ela em uma publicação no Instagram do reverendo Caio Fábio D'Araújo Filho.

Vale lembrar que Baby do Brasil já se pronunciou a respeito do episódio com Ivete Sangalo. Através das redes sociais, a veterana garantiu que não viu problema nenhum durante a interação das duas.

"Não poderia deixar de mandar uma mensagem para vocês. Quero dizer que a Ivete é uma fofa, eu amo, uma amiga de anos, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e lembrou da minha história, foi lindo", disse ela.