Christian Chávez e Anahí deixam fãs do RBD eufóricos com reencontro: ''Aguardem''

Christian Chávez e Anahí, do RBD, se reencontram e deixam fãs eufóricos com suposta indireta sobre o "futuro"

Redação Publicado em 29/04/2022, às 11h55

Christian Chávez (38) e Anahí (38) deixaram a web eufórica ao compartilhar um pequeno reencontro deles no México.

Os artistas mexicanos, que fazem parte do grupo RBD, deixaram os fãs apaixonados com um novo registro nas redes sociais.

Nos registros, compartilhados no Instagram, os astros aparecem fazendo um biquinho clássico de selfie e com uma legenda misteriosa.

"E espere", escreveu o ator deixando um ar de mistério e surpresas.

Anahí, por sinal, não ficou atrás e também compartilhou uma foto com o cantor. Dispensando a legenda, ela colocou um emoji com o símbolo do infinito, eternizando a amizade deles.

Os cliques, é claro, somou milhares de curtidas e comentários: "Aguardar o que? Que isso? Um filme?", brincou uma seguidora. "Meu coração vai explodir de amor", dispararam. "A amizade de milhões", destacou um terceiro.

