Chris Martin, do Coldplay, toca ao lado de funcionários de loja de instrumentos na Argentina

Na Argentina para turnê do Coldplay, Chris Martin surpreende funcionários de loja e toca músicas famosas

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 20h18

Nesta quinta-feira, 27, o cantor Chris Martin (45), vocalista da banda Coldplay, decidiu surpreender alguns funcionários de uma loja de instrumentos em Buenos Aires, na Argentina. O artista apareceu para tocar junto dos vendedores, se divertindo com o pessoal da loja.

Em uma loja localizada no microcentro portenho da capital argentina, Chris tocou algumas músicas como “Live Forever”, do Oasis, “Isn’t Lovely”, de Stevie Wonder, e “De Música Ligera”, música da banda argentina Soda Stereo, que o Coldplay fez de incluir nos seus shows durante a turnê no país.

Junto dos funcionários Lucca Nievas, que estava no baixo, e Samuel Baez, que assumiu a bateria, Chris se divertiu e estava todo sorridente com o momento que vivia na loja.

Desde que chegou em Buenos Aires, o Coldplay fez 10 shows no estádio do River Plate, time de futebol local. Nos últimos dias, as redes se tornaram uma amostra de como são os encontros que as pessoas compartilham com o músico tanto na rua quanto em bares e empresas. E todos esses encontros têm um denominador comum: todos ficaram encantados com a humildade e o bom trato de Chris.

Além disso, o baixista que recebu Chris Martin para uma sessão de música na loja de instrumentos, Lucca Nievas, compartilhou seu encontro com o músico em seu perfil no Instagram. "2 dias atrás eu estava assistindo ele no River, ainda não terminei de digerir o tremendo show que ele fez e hoje ele está na casa!! O mais louco é que ele nos convidou para tocar algumas músicas com ele. Obrigado Chris pela onda", escreveu.

Chris Martin descobre problema de saúde e adia shows no Brasil

Chris Martin ficará longe dos palcos por um período. Segundo um comunicado divulgado pela banda nas redes sociais, o artista foi diagnosticado com uma infecção pulmonar séria e precisará ficar de repouso por três semanas. Assim, os shows da banda que aconteceriam no Rio de Janeiro e em São Paulo foram adiados. As novas datas ainda não foram reveladas.