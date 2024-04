Céline Dion fala sobre sua doença rara e possível volta aos palcos: "Um dia de cada vez"

Diagnosticada com Síndrome da Pessoa Rígida, Céline Dion fala sua doença rara e comenta sobre sua possível volta aos palcos

A cantora Céline Dion abriu sua intimidade e deu uma rara entrevista para falar sobre a sua doença, a Síndrome da Pessoa Rígida, da qual ela foi diagnosticada em 2022. Em conversa com a Vogue França, a artista detalhou sua rotina com a condição e ainda falou sobre o seu possível retorno aos palcos no futuro.

Na conversa, Céline falou um pouco como lida com a doença rara e sem cura, que causa rigidez em seus músculos. "Está tudo bem, mas dá muito trabalho. É um dia de cada vez. Ela inda está em mim e para sempre. Encontraremos um milagre, uma maneira de cura com pesquisas científicas, mas tenho que aprender a conviver com isso. Então, essa sou eu, com a síndrome da pessoa rígida", disse a famosa.

A cantora ainda disse que conta com uma rotina intensa de terapia física e vocal para se manter em atividade e tentar amenizar os efeitos da doença. No entanto, de início, aceitar a sua nova realidade foi difícil. "Trabalho os dedos dos pés, os joelhos, as panturrilhas, os dedos, o canto, a voz... Tenho que aprender a conviver com isso agora e parar de me questionar. No início eu me perguntava: por que eu? Como isso aconteceu? O que eu fiz? Isso é minha culpa?", confessou Céline.

Ela afirmou que optou pelo tratamento intenso por vontade de seguir com sua vida normal ao invés de se entregar para sua condição. "Eu tenho essa doença por um motivo desconhecido. Eu tenho duas escolhas. Ou treino como um atleta e trabalho muito ou me desconecto e acabou, fico em casa, ouço minhas músicas, fico na frente do espelho e canto para mim mesma. Eu optei por trabalhar com todo o corpo e com toda a alma, da cabeça aos pés com uma equipe médica. Eu quero ser o meu melhor", disse ela, que ainda contou um de seus sonhos. "Meu objetivo é ver a Torre Eiffel novamente".

Céline ainda falou sobre seu afastamento dos palcos e, quando questionada sobre a possibilidade de retomar sua carreira como cantora, ela foi sincera e afirmou não saber se isso será possível no futuro. "Durante quatro anos, eu disse a mim mesma que não voltaria, que estou pronta, que não estou pronta... Hoje não posso te dizer: 'Sim, daqui a quatro meses'. Não sei... Meu corpo vai me dizer. Por outro lado, não quero apenas esperar. É moralmente difícil viver o dia a dia", confessou a loira.

Por fim, a famosa contou que tenta batalhar cada dia mais para conseguir retomar sua grande paixão, que é a música. "Estou trabalhando muito e amanhã será ainda mais difícil. Amanhã é outro dia. Mas há uma coisa que não vai me faltar jamais: é esse querer, é essa paixão. É o sonho. É a determinação. As pessoas sempre vinham me ver cantar. E isso, pra mim, foi a prova de que eu era, e sou, verdadeiramente uma cantora. Uma coisa é certa: vou amar isso até morrer", finalizou.