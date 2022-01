Celebrando 10 anos de carreira, Hariel surpreende e entrega superprodução no DVD 'Mundão Girou'

O DVD 'Mundão Girou' contou com uma superprodução e parcerias inéditas com Alok, Lauana Prado e mais

Bruna Tavares Publicado em 28/01/2022, às 15h48

É sucesso na área! MC Hariel (24) celebra dez anos da carreira com o DVD 'Mundão Girou'. Com parcerias de Alok, Lauana Prado, Filipe Ret e mais.

Com ingressos esgotados, Hariel cantou no Espaço das Américas e gravou o DVD com uma megaprodução, o 'Mundão Girou' que narra sua história de dez anos de carreira através de dez faixas inéditas, compostas por ele.

Em entrevista a CARAS Digital, o Mc contou sobre o sucesso nessa nova fase de sua carreira: "Me senti animado de estar comemorando uma data tão significativa pra mim. E teve bastante gente, então eu fiquei muito feliz de estar lá em nome do funk, fazendo a união de um monte de gente, sem palavras. Porque isso é mais do que o meu projeto, os dez anos de carreira, eu senti que estava unindo as pessoas, nunca senti nada igual", contou.

Hariel também contou sobre a superprodução do show, que teve painéis mostrando realidades diferentes, e um palco que rodava a cada música apresentada: "Eu tive essa ideia há muito tempo, onde eu ia mostrar uma realidade na frente, e quando girasse o palco, era outra. Fazendo essa analogia ao 'Mundão Girou' [...] E quando eu contei que ia ter que ser assim, já me indicaram o diretor e ele me disse que dava pra fazer, então o que eu pensava que era impossível, ele foi lá e fez".

O cantor falou sobre como entrou no mundo da música, revelando que seu pai também era artista: "Depois que meu pai morreu, me vi sem perspectiva nenhuma, então eu me joguei na música no momento que estava meio pirado, fazendo tudo o que viesse em prol do dinheiro. Se me chamassem pra entregar pizza eu ia, se tinha uma festinha que tinha que fazer algo eu fazia. Então eu sempre fazia algo pra ajudar minha mãe em casa".

"Então entrar na música foi uma válvula de escape, eu pensava 'tô aqui e isso não é por dinheiro', a música era algo que a gente parava, batia palma, tinha uma confraternização, sabe? Era algo que a gente estava sonhando, não investindo", contou.

Todas as músicas do DVD foram compostas por Hariel, que contou sobre seu talento em composições: "Eu escrevo sobre tudo que eu passei, tudo que eu vejo. Eu sou um cara que gosto de naturalidade, então eu gosto de compor assim. Sobre conversas, coisas da minha realidade mesmo do cotidiano". revelou.

Parcerias com Lauana Prado, Alok e mais:

O DVD Mundão Girou conta com parcerias inéditas, e Hariel revelou como os artistas participaram deste projeto, inclusive Alok, que já havia colaborado com o funkeiro em outro hit: "O Alok é um cara que eu tenho amizade, e eu tava na casa dele no dia, mostrei o projeto, mostrei as músicas e ele ficou maluco e curtiu. Quando mostrei 'Problemas', ele me deu uns toques pra colocar no projeto e topou. Foi da forma mais natural possível com todos", disse.

Nesta quinta-feira, 27, Hariel foi anunciado no Palco Sunset do Rock in Rio, ao lado de L7nnon e Papatinho, que convidaram o MC: "Vou levar como se fosse um show normal, é um festival enorme, então vamos nos esforçar pra entregar um trabalho bacana. E assim, eu queria que meu pai estivesse aqui pra me ver subindo neste palco, ele era um cara do movimento rock, gostava demais. Mas eu tenho certeza que ele vai me ver de onde for", revelou.

Hariel inova o cenário do funk com o DVD 'Mundão Girou'