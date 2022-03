Carrie Underwood esbanja beleza no tapete vermelho de prêmio de música country

Carrie Underwood marcou presença com vestido poderoso e irá se apresentar no Country Music Awards

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 22h01

Nesta segunda-feira, 7, acontece em Las Vegas o Country Music Awards, uma premiação feita apenas para a música country americana! E quem marcou presença no tapete vermelho da cerimônia foi a cantora Carrie Underwood (38)!

Carrie chegou à premiação com um vestido feito especialmente para ela, bordado com cristais de ouro rosa. Para acompanhar o look, a cantora country levava nas mãos uma bolsa nude.

Além da dona do hit Before He Cheats, outras personalidades do mundo country irão participar da cerimônia que começa às 22 horas aqui no Brasil.

A icônica voz do country Dolly Parton (76) irá apresentar a cerimônia que também contará com performances de outras vozes do country como Kelly Clarkson (39) e Maren Morris (31).

