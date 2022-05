Carolina Dieckmann realiza sonho ao cantar com Jair Oliveira: "Inesquecível"

A atriz Carolina Dieckmann falou da felicidade que sentiu ao cantar ao lado de Jair Oliveira

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 16h41

Carolina Dieckmann(43) contou aos seguidores que realizou um sonho muito especial.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou algumas fotos ao lado de Jair Oliveira (47) e confessou que estava muito feliz por cantar com ele as músicas que fizeram parte da sua infância.

"'Sou Jairzinho, o mais novo do balão…' Se você não cantou muito essa frase, não vai entender o meu post, mas a gente vive pra realizar sonhos, e ontem, dei check em mais um", afirmou a artista no começo da publicação.

Em seguida, Dieckmann rasgou elogios ao cantor. "Jair, cantar balão mágico com você foi visitar a menina apaixonada que eu fui e contar pra ela que você existe e é tudo que ela imaginou... valeu, @jairoliveira. Inesquecível!!!!", celebrou ela.

A atriz ainda agradeceu ao amigo, Leo Fuchs, que proporcionou o encontro através de um sarau. "E valeu, @leo_fuchs Porque você tirou da cartola mais uma pra morar na memória… Viva o sarau, viva você!!!", finalizou.

Confira a publicação de Carol Dieckmann: