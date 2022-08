Carlinhos Brown comenta sobre o fim da dupla Simone e Simaria

Carlinhos Brown dá sua opinião sobre a separação de Simone e Simaria: 'A irmandade nunca será destruída'

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 12h03

O cantor Carlinhos Brown participou do programa Encontro, da Globo, na manhã desta sexta-feira, 19, e comentou sobre o fim da dupla Simone e Simaria. Elas fizeram o anúncio sobre a separação na carreira na noite de quinta-feira, 18, e revelam que vão seguir caminhos sozinhas na carreira musical. Assim, Brown opinou sobre o rompimento profissional das irmãs.

"A irmandade nunca será destruída por nenhum tipo de carreira porque são unidas pela mãe e pela música. É um momento e um momento que o país deva compreender. Essas meninas não pararam de trabalhar na pandemia, estavam sempre dispostas. Às vezes as pessoas não compreendem o que é uma estrada e que tipo de descarga emocional tem", disse ele.

Logo depois, o cantor completou: "Isso é tempo, é passageiro, vamos observar. Elas continuam sendo grande artistas e sendo irmãs. O tempo dirá o que esse encontro ainda tem a promover na música e na vida. O importante é respeitar a pausa e o silêncio delas, não vejo separação ali".

Comunicado sobre o fim de Simone e Simaria:

"Comunicado - Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo. Reiteramos que todos os compromissos de shows já contratados até a presente data serão pontualmente cumpridos por Simone. As artistas agradecem a todos pela compreensão e esclarecem que essa pausa se fez necessária para a definição dos próximos passos de suas carreiras", informou a equipe das cantoras.