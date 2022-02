Carla Perez e Sheila Mello quebram a internet com reencontro: ''Admiração gigante''

Eternas loiras do 'É O Tchan! Carla Perez e Sheila Mello se reencontram e esbanjaram beleza e boa forma após os 40

Redação Publicado em 18/02/2022, às 11h37

Sheila Mello (43) e Carla Perez (44) se reencontraram na última quinta-feira, 17, e deixaram os fãs euforicos ao compartilhar um clique inédito nas redes sociais.

A atriz, que substituiu a amiga no posto de loira do É o Tchan!, após vencer um concurso histórico em um programa de TV, elogiou as conquistas que ela trouxe para as mulheres dançarinas.

"Admiração gigante por ela que foi uma das pioneiras a conquistar com a dança um espaço de protagonista!", disse a esposa do cantor Xanddy(42).

Na foto, tirada na beira da piscina, Sheila Mello aparece usando um vestido verde deslumbrante. Já Carla Perez, que não deixou o sorriso de lado, aparece usando um look all black.

Nos comentários, é claro, os seguidores exaltaram a dupla. "O encontro dos milhões", disparou um fã "Dois ícones", declarou um segundo. "Ai meu coração. Que encontro lindo", afirmou outro.

