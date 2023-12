Cantora gospel Sulamita Alves sofre grave acidente de carro

A cantora gospel Sulamita Alves sofreu um grave acidente de carro na manhã desta sexta-feira, 15; seu marido também estava no veículo

A cantora gospel Sulamita Alves sofreu um grave acidente de carro na manhã desta sexta-feira, 15. A artista estava acompanhada de seu marido, Ricardo Henrique, e um pregador durante o ocorrido e todos os envolvidos passam bem.

Em nota, sua assessoria de imprensa acalmou o coração dos seguidores de Sulamita. "Queremos tranquilizar a todos informando que a nossa querida cantora e seu esposo estão bem após o acidente ocorrido nesta manhã. Deus os guardou a tempo. A assessoria está tomando todas as medidas necessárias para garantir sua segurança e bem-estar. Qualquer novidade iremos avisar a todos! Agradecemos imensamente pelo carinho e compreensão dos irmãos neste momento".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sulamita Alves (@sulamitaalvesofc)

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a cantora publicou uma foto do carro capotado e agradeceu por sua vida. "Gente, acabamos de sofrer um acidente. Até agora estou em choque, Deus cuidou da gente", escreveu Sulamita, que mostrou o carro detonado em um vídeo.

A artista também apareceu ao lado de seu marido, que estava com o olho roxo e inchado, e tranquilizou seus seguidores novamente. "Estamos passando aqui para dizer para vocês que nós estamos bem. O Ricardo precisou fazer alguns exames, mas não deu nada, graças a Deus. Literalmente estamos bem. Vocês viram que aconteceu o acidente, depois venho aqui relatar o que aconteceu, estou sem cabeça agora. O mais importante é que estamos bem", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jovens Com Cristo ✝️ (@jovenscomcristo__)

Outro famoso que sofreu um acidente de carro recentemente foi o cantor Zé Neto, dupla de Cristiano. A colisão ocorreu quando o sertanejo estava vindo de seu rancho em Minas Gerais com destino a São José do Rio Preto no último dia 7.

Depois de passar os últimos seis dias hospitalizado, o artista apareceu em um vídeo inédito para comemorar sua alta e o tão aguardado reencontro com seus filhos. Ainda no hospital, aguardando para ser liberado, o cantor comemorou a novidade com um sorriso de orelha a orelha: “Gente, olha, estou numa alegria hoje muito grande depois de todo esse susto, todo esse trauma”, iniciou.

Na sequência, o cantor agradeceu o apoio em sua recuperação: “Queria do fundo do meu coração agradecer cada oração que eu li nos comentários. Vi as pessoas se voluntariado, rezando, intercedendo, pedindo a Deus por mim. Obrigada mesmo, que Deus dê em dobro para vocês o que desejaram para mim”, o artista celebrou as mensagens positivas.

O cantor também fez questão de prestar uma homenagem ao hospital: “Queria agradecer muito a toda equipe do hospital de base, que está de parabéns! Desde o momento que eu pisei aqui pela primeira vez, que eu dei entrada aqui, o jeito que eu fui tratado... e não é só porque sou eu, não”, ele rasgou elogios ao corpo clínico.