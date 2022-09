Cantora e compositora: A carreira completa de Wanessa Camargo

Conheça a carreira completa de sucesso da filha de Zezé Di Camargo; veja

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 19h57

Nascida em 28 de dezembro de 1982, em Goiânia, a cantora Wanessa Camargo desde sempre mostrou talento para o meio artístico, sendo considerada umas das artistas brasileiras de maior prestígio até os dias de hoje.

Em 1992, a filha de Zezé Di Camargo, integrou a banda "The Fenders”, que depois se chamou “Neon”, ao lado de Kiko, Leandro e Bruno, que mais tarde formaram o KLB.

Já em 1995, participou do musical Cats e em 1999 passou a fazer parte do ballet de Zezé Di Camargo e Luciano, onde ganhou maior projeção.

De lá para cá, a sua carreira alavancou. Mais recentemente, em 2020, lançou “Universo Invertido” com os singles lançados em 2019 e 2020, e canções inéditas. Para vocês terem uma ideia do sucesso, a faixa “Lábios de Navalha” alcançou o #1 do ITunes.

Para saber mais sobre a brilhante carreira de Wanessa Camargo, ouça agora o podcast abaixo da CARAS Brasil, também disponível nas principais plataformas de áudio.

Confira, ainda, a nossa programação completa. Clique aqui!

Ouça o episódio:

MÚSICA / PODCAST

Nascida em 28 de janeiro de 1983, na cidade de Campinas, interior de São Paulo, a cantora e atriz Sandy começou sua carreira artística desde muito cedo. Atualmente, é considerada uma das artistas brasileiras de maior sucesso. Saiba mais aqui!