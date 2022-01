Cantora Carol Biazin se apresenta em São Paulo

A cantora Carol Biazin se apresentou para os fãs no Blue Note SP

CARAS Digital Publicado em 28/01/2022, às 22h27

Na noite da última quarta-feira, 26, Carol Biazin (24) estreou o Novas Vozes Rolling Stone, no Blue Note SP, que fica localizado na Avenida Paulista.

O show da artista, que aconteceu em dois sets - o primeiro às 20h e o segundo às 22h30, contou com a presença dos fãs e do cantor e compositor Gee Rocha (35), do NX Zero.

Para o evento, Carol Biazin se apresentou ao lado de uma banda inteiramente feminina: Mariana Lima (guitarra), Lana Ferreira (baixo), Vivian Kuczynski (teclado e Vs) e Camila Teixeira (bateria).

Vale lembrar que nesta última quinta-feira, 27, a cantora lançou sua nova música. Antes do lançamento, Carol publicou em seu perfil no Instagram a capa do sigle e também um vídeo com seus amigos divulgando a nova música.

Confira algumas fotos do show:

Carol Biazin - Foto: Divulgação

Carol Biazin - Foto: Divulgação

Carol Biazin com a banda - Foto: Divulgação