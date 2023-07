Cantor Filipe Escandurras revela por que abandonou a escola na 5ª série: 'Foi necessário'

Em entrevista à CARAS Brasil, Filipe Escandurras relembrou trajetória e abriu novos projetos para 2023

"A música nasceu comigo, no meu sangue, no meu DNA. Não havia possibilidade de não fazer o que eu faço". A frase é do cantor e compositor Filipe Escandurras (31), que, em entrevista à CARAS Brasil, contou sua trajetória e revelou ter precisado abandonar a escola para seguir na carreira.

"Estudei até a 5ª série. Precisei abandonar os estudos para trazer o pão de cada dia para casa. Foi difícil, mas hoje vejo que, apesar de não ser a escolha correta, foi necessário para virar a trajetória da minha vida", explica Filipe Escandurras .

O músico cresceu rodeado de música e conta que descobriu seu interesse na profissão acompanhando o pai, sua maior inspiração, em rodas de samba. Hoje, ele já acumula um álbum lançado e trabalha em seu novo DVD, que foi gravado em meados de julho em Salvador, na Bahia.

Além de trabalhos autorais, ele também já compôs canções para os mais diversos nomes. Suas músicas já foram cantadas por Ivete Sangalo, Luan Santana, Xanddy Harmonia, Márcio Victor, Pablo e outros artistas.

"Me pego às vezes pensando em tudo que passei, toda minha história e ver músicas que compus em um quarto, em uma estrada, em lugares bastantes inusitados, tocando corações, sendo temas de novelas.. isso não tem explicação, é Deus."

Agora, o artista prepara uma nova edição do Arrastão do Escandurras para 6 de agosto, também na cidade de Salvador. Abaixo Filipe Escandurras conta mais sobre sua relação com as redes sociais, escolha do nome artístico e seu último projeto, Flow. Leia trechos editados da conversa.

Você é bastante presente no Instagram, compartilhando momentos da sua rotina e trabalho. Você lida bem com as redes sociais?

Sim! Gosto de me conectar com o público, leio cada mensagem pessoalmente e gosto dessa ligação com meu povo, isso me motiva muito!

Seu nome artístico foi inspirado em Edgarg Scandurra, do IRA!. Como surgiu sua admiração pelo grupo de rock e pelo artista?

Achei o nome Escandurras bem diferente e marcante, e pensei: Vou utilizar como artístico.

Em junho você lançou o projeto Flow. Você pode nos contar mais sobre esse trabalho?

No dia 9 de junho lançamos o projeto intitulado outro Flow com a música Me Viciou, faixa que traz um videoclipe ao vivo cheio de energia e essência. Essa primeira faixa é uma ponte para o novo projeto que pensamos juntos. Mas já faz tempo que estamos falando em fazer algo que atinja todo o Brasil. Então, ‘Outro Flow’ trará elementos do afrobeat, que é um gênero que eu sempre curtir. Logo mais o público poderá ouvir as novidades, totalmente autorais, com diversas participações.