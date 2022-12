Cantor Eduardo Costa chora em live e diz que quer desistir da carreira

Eduardo Costa comentou polêmicas em sua carreira e disse estar muito triste

O cantor Eduardo Costa (43) fez uma live em seu Instagram completamente sentido e chorou ao desabafar sobre a carreira. A polêmica de uma outra transmissão com Leonardo durante a pandemia teria "manchado" a carreira dele.

No pico da pandemia, os artistas faziam lives para entreter o público que estava em casa. Em uma realizada pela dupla em 2020, Eduardo disse que teria relações sexuais pensando na filha de Thaeme, da dupla Thaeme e Thiago. Segundo ele explicou posteriormente, queria dizer que a filha dela era bonita e que queria fazer um bebê tão bonito quanto. No entanto, a frase continuou causando polêmicas.

“Eu estou muito triste, quero parar minha carreira, quero dar um tempo. Não sei se vou voltar a cantar. Como eu disse, tenho outros negócios, não dependo da música para viver há muitos anos”, comentou. “As pessoas não estão nem aí pra minha música”, disse chorando.

À época da polêmica, Eduardo se desculpou. "Se a Thaeme estiver me vendo, por favor, você me perdoa. Deus sabe que eu jamais faria isso. Minha maior preocupação é em salvar crianças, fui ali por causa das criancinhas que estão desamparadas”, afirmou. “Quero pedir perdão para a Thaeme e para as pessoas que se sentiram ofendidas. Quero pedir perdão em nome do Leonardo também. Nós somos pessoas de bem, homens de família”, garantiu.

O cantor vem passando por dificuldades após começar a ser mal visto no meio sertanejo pelas diversas polêmicas em que se envolveu. Ele teve de se retirar do "Projeto Cabaré", que reunia shows de Leonardo com diversos outros sertanejos de renome, após ser envolvido em investigações de crime por estelionato e polêmica com Fernanda Lima.

Ele também cancelou a live que faria em maio para ajudar pessoas necessitadas, alegando que ninguém ligaria para o seu gesto e sim somente para polêmicas.

Confira as lives de Eduardo Costa: