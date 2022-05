Cantor Conrado passa por nova cirurgia e segue na UTI

Conrado, que fazia dupla com Aleksandro, foi submetido a uma cirurgia no quadril nesta segunda-feira, 16

O cantor João Vitor Moreira Sales, o Conrado, precisou passar por uma nova cirurgia nesta segunda-feira, 16. De acordo com o boletim médico, ele foi submetido a uma cirurgia para fixação do quadril e está na UTI do Hospital Regional de Registro, no interior de São Paulo.

“O paciente João Vitor Moreira Sales realizou hoje (16/05), no período da manhã, cirurgia complementar para fixação de quadril que transcorreu sem intercorrências. Após a realização do procedimento foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva, onde segue estável clinicamente”, informaram.

Conrado está internado desde que sofreu um acidente de ônibus no dia 7 de maio na Rodovia Régis Bittencourt, no interior de São Paulo. O acidente grave deixou seis mortos, incluindo o cantor Aleksandro, que cantava com Conrado.

Logo que foi internado, o cantor Conrado precisou passar por uma cirurgia geral para controlar sangramento e corrigir fratura na bacia.

