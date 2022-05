A cantora vai comandar o show da final da Champions League que será entre Real Madrid e Liverpool

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 13h22

A final da Liga dos Campeões da UEFA promete! A cantora Camila Cabello (25) foi confirmada no show que antecede o jogo entre Real Madrid e Liverpool no dia 28 de maio.

A cantora que recentemente lançou o projeto FAMILIA, vai abrir a final da Champions com chave de ouro, e animada, celebrou a apresentação em seu perfil no Instagram.

Com um vídeo animado ao som dos hits, Havana e Bam Bam, uma parceria com Ed Sheeran, Camila apareceu com um vestido rodado em um estádio.

"Estou animada para anunciar que vou me apresentar na cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões da UEFA, apresentada pela Pepsi. Tenho muitas surpresas guardadas para vocês", destacou.

Em 2021, quem animou a final da Champions League entre Chelsea e Liverpool foi Marshmello, SelenaGomez e Khalid.

Camila Cabello cantará na final da Liga dos Campeões da UEFA: