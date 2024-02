Bryan Behr celebra sua música na trilha da novela Família É Tudo

Bryan Behr revela que sempre quis ter uma música em uma trilha sonora de novela e acaba de realizar o seu sonho na trama de Família É Tudo

O cantor Bryan Behr tem uma novidade para celebrar em sua carreira. Ele emplacou a sua primeira música em uma trilha sonora de novela. A canção De Todos os Amores, lançada em 2020, vai embalar as cenas da novela Família É Tudo, que é a próxima trama das 7 da Globo, com estreia prevista para o início de Março de 2024.

Em conversa com a CARAS Digital, ele contou sobre a alegria e a surpresa de receber a notícia de que sua música vai tocar nas cenas de uma novela. "Tomei um susto! Minha equipe disse que poderia acontecer, fiquei naquela ansiedade… Quando soube que realmente já estava certo, foi muito mágico! Foram muitos anos esperando pra isso se realizar e acredito muito que as coisas acontecem no tempo certo, como agora! E fui tambem convidado para tocar no evento de lançamento da novela e mais uma vez eu estou vivendo algo lindo que a música me proporciona. Fazer esse show e compartilhar mais do meu repertório com todo elenco e direção da novela vai ser um momento muito especial pra mim", comentou o rapaz, que sempre teve esse sonho. "Acho que qualquer pessoa que escreve músicas já imaginou a sua em uma novela! E eu sou noveleiro, viu! Cresci com meus pais vendo as novelas da Globo praticamente todos os dias, sempre me envolvi com as histórias! Quando não conseguia acompanhar, minha mãe fazia um resumão pra mim".



Então, ele contou quais foram as primeiras pessoas que receberam a notícia da novidade. "Meus pais! Sempre foi uma coisa minha com minha mãe. Meio que um desafio, sabe? Sabia que um dia conseguiria e deixaria ela super orgulhosa! Acho que até agora não caiu a ficha dela (risos)", disse ele, que está ansioso para a estreia da novela. "Já saiu uma chamada com a minha musica de trilha e eu nem consigo descrever o sentimento de quando assisti pela primeira vez. Foi emocionante mesmo. Estou super ansioso pra ver a novela ir pro ar! 'De Todos os Amores' com certeza vai embalar a história de amor de alguém", declarou.

Por fim, Bryan contou mais sobre a canção escolhida pela equipe da novela. "Sempre escrevi sobre coisas que vivo! Essa música em específico escrevi com Juliano Cortuah, a gente estava fazendo uma reunião por chamada de vídeo, e eu tenho esse costume chato de fazer reuniões segurando o violão e brincando com ele… comecei a compor algumas coisas e Juliano se empolgou junto, poucos minutos depois a música estava pronta!", afirmou.

Ouça a música De Todos os Amores: