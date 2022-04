Bruno Vaz relembra bastidores de clipe com Luan Santana: ''Trabalhar com esse cara vencedor''

Em dia de tbt, Bruno Vaz compartilha fotos inéditas dos bastidores do clipe ‘Armadura de um Guerreiro’ com Luan Santana

Redação Publicado em 14/04/2022, às 11h08

O co-produtor Bruno Vaz aproveitou a corrente do tbt para resgatar fotos inéditas do cantor Luan Santana (31) na gravação do clipe Armadura de um Guerreiro, realizada em Votuporanga, no interior de São Paulo, em 2020.

Nas redes sociais, ele mostrou imagens dos bastidores da gravação em que o cantor sertanejo presta homenagem aos caminhoneiros, profissionais das estradas.

“Em 2020, uma grata surpresa foi poder trabalhar com esse cara vencedor e ainda finalizar o ano com uma campanha que leva uma mensagem de superação para milhões de pessoas. Obrigado, meu amigo”, escreveu ele.

Na ocasião, Luan Santana falou do quanto se sentiu grato de poder homenagear uma das mais importantes classes trabalhadoras do país. “É uma grande honra poder participar desta linda homenagem aos motoristas de caminhões. Nesta pandemia, ficou mais evidente a importância vital dos caminhoneiros para a nossa economia e na vida de cada um de nós. Sem eles, tudo para. Este projeto é essencial para a valorização deste profissional”, disse o cantor.

Bruno Vaz compartilha fotos inéditas dos bastidores do clipe ‘Armadura de um Guerreiro’ com Luan Santana:

Bruno Vaz tem uma extensa lista de trabalhos com famosos da indústria musical, incluindo Luciano Camargo e Claudia Leitte. Ele também comandar semanalmente no YouTube o podcast Na Gringa, onde recebe estrelas do futebol, da música, atores e atrizes e outras personalidades das redes sociais.