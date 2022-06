Bruninho Rezende celebra os 20 anos de carreira de Thiaguinho: "Trajetória incrível"

O jogador de vôlei Bruninho Rezende prestou uma homenagem ao cantor Thiaguinho nas redes sociais

Bruninho Rezende (35) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para comemorar os 20 anos de carreira de Thiaguinho (39).

O cantor celebrou a trajetória gravando o DVD 'Meu Nome é Thiago André', em São Paulo, nesta última quarta-feira, 15, e o evento contou com a presença dos familiares e amigos.

No Instagram, o jogador de vôlei compartilhou uma foto ao lado de Thiaguinho e o homenageou por mais uma conquista. "20 anos de uma trajetória incrível. Que noite emocionante!!! Uma vida cheia de sonhos, dedicação, superação."

Bruninho seguiu falando do orgulho que sente pelo amigo. "Parabéns por inspirar e através da música tocar o coração das pessoas. Muito orgulho de você! Que venham mais 20, 40... Deus te abençoe sempre irmão", completou ele.

A gravação do DVD

O novo DVD de Thiaguinho foi gravado no Teatro Bradesco, em São Paulo e o repertório contou com músicas de outros compositores e intérpretes que marcaram momentos importantes da trajetória do cantor.

A produção para a gravação esteve a todo vapor, Thiaguinho se apresentou em um palco grandioso que lembra as escadarias dos musicais da Broadway e emocionou o público com uma orquestra completa e sua banda. Entre os convidados estavam a namorado do artista, Carol Peixinho (37), os pais do cantor, Glória e João, a irmã, Ellen e outros famosos.

