Bruna Marquezine sai às escondidas de show de Manu Gavassi no Rio

Atriz Bruna Marquezine marca presença em show da amiga, Manu Gavassi, na capital do Rio, sem Xolo Maridueña, apontado como seu affair

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 11h02

A atriz Bruna Marquezine (27) prestigiou a amiga Manu Gavassi (29) e marcou presença no show da cantora no Rio de Janeiro, na noite de domingo, 14!

A artista chegou sozinha e já no final da apresentação da turnê “Eu Só Queria Ser Normal”, que aconteceu no Vivo Rio.

Bruna não ficou por lá por muito tempo e foi vista saindo pelos fundos na companhia de uma amiga, sem o ator Xolo Maridueña (21), com quem atuou no filme da DC Comics Besouro Azul e tem sido apontado com seu affair. Nas imagens, ela aparece sorridente e com uma taça de bebida na mão e entrou no mesmo carro que Manu.

Vale lembrar que Bruna curtiu show de Priscilla Alcantara em São Paulo na sexta-feira, 12, com Xolo e o casal Sasha Meneghel e João Figueiredo.

Bruna Marquezine curte show da amiga Manu Gavassi no Rio:

Fotos: Marcelo Sá Barretto/Ag News

Bruna Marquezine comemora aniversário em Angra dos Reis

Bruna Marquezine completou mais um ano de vida no último dia 04, e recebeu homenagens de amigos e famosos nas redes sociais! Para celebrar a data especial, a artista comemorou com uma festa em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, na companhia de amigos.

