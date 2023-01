Bruna Griphao aparece cantando na web e surpreende os fãs

Cotada para participar do BBB 23, Bruna Griphao agita ao soltar a voz em aula de canto e pega os fãs de surpresa

A atriz Bruna Griphao (23) revelou que também tem talento para cantar! Nesta sexta-feira, 6, ela apareceu cantando nos stories do Instagram e chorou os fãs. A ótima desenvoltura da artista ao soltar a voz surpreendeu os internautas.

Antes disso, ela já tinha compartilhado um vídeo cantando uma música em inglês e também surpreendeu os fãs. “Que voz! Amei!”, disse uma seguidora. “Tão talentosa”, declarou mais um. “Uau”, disse outro.

Vale lembrar que Bruna Griphao é cotada para participar do BBB 23, da Globo. Por enquanto, o nome dela está circulando nas listas de possibilidades de participantes do grupo Camarote. Porém, a Globo só divulga a lista oficial poucos dias antes da estreia. O BBB 23 deverá estrear no dia 16 de janeiro.

Bruna Griphao exibe corpão em passeio

A atriz Bruna Griphao (23) aproveitou o último domingo, 13 de muito sol com um passeio daqueles. Ela registrou em seu Instagram momentos com a amiga Luana Marcolan, com quem aparece dentro da embarcação.

De biquíni, Bruna, que está fora das telas da TV após o fim de "Nos Tempos do Imperador" (2021), quando viveu a princesa Leopoldina, ostentou o tanquinho trincadíssimo durante o momento relaxante em alto-mar.