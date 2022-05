Britney Spears e Sam Asghari marcam data do casamento: ''Um conto de fadas''

Sam Asghari se declara para Britney Spears no 'Dia das Mães' e revela que eles marcaram a data oficial da cerimônia de casamento

A cantora Britney Spears (40) e seu noivo, o modelo Sam Asghari (28), revelaram neste fim de semana, 8, que marcaram oficialmente a data do casamento.

Através dos Stories do Instagram, o rapaz contou como foi passar o Dia das Mães ao lado da artista e ainda revelou que eles decidiram oficialmente o dia da cerimônia.

"Nossas vidas têm sido um conto de fadas real! Feliz Dia das Mães para você, minha futura rainha! Além disso, o grande dia foi marcado! Mas ninguém vai saber até um dia antes", escreveu ele como legenda de uma foto em que Britney Spears mostra o anel de noivado.

O casal vinha levantando suspeitas de que eles haviam se casado anteriormente, sem que ninguém soubesse. A Princesa do Pop, inclusive, chegou a chamar o ator de "marido" algumas vezes nas redes sociais.

Vale lembrar que a cantora está esperando o seu terceiro filho! A confirmação da gravidez da artista pop, e a primeira no relacionamento com Sam Asghari, veio após uma viagem que a cantora e o noivo fizeram para Maui, uma Ilha no Havaí.

