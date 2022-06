Britney Spears dança música de Justin Bieber e enaltece o cantor: "Gênio atemporal"

Cantora Britney Spears surpreendeu ao usar as redes sociais para enaltecer Justin Bieber

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 10h05

Na última terça-feira, 7, a cantora Britney Spears (40) usou as redes sociais para compartilhar um vídeo enaltecendo o príncipe do pop, Justin Bieber (28).

Em seu perfil no Instagram, a rainha do pop compartilhou um vídeo dançando a música I Don't Care, uma parceria de Justin Bieber e Ed Sheeran.

Na legenda do post, a cantora aproveitou para relembrar um momento com Justin: "Me lembro de quando você visitou em meu camarim na turnê e sua linda mamãe entrou e disse 'você sabe onde fica a cama de bronzeamento?' você tinha 15 anos e era adorável".

Em seguida, Britney escreveu: "Muito obrigada pela sua música, você agora é um diabinho. Eu sei porque tenho filhos... mas você é um gênio atemporal e sempre vou dançar suas músicas", escreveu Britney.

Veja o post de Britney Spears para Justin Bieber: