Britney Spears anuncia fim da carreira depois de pausa de 13 anos

Cantora Britney Spears compartilha vídeo dançando e reflete sobre carreira e falta de independência

Parece que agora é oficial: a carreira musical de Britney Spears acabou! Através de uma publicação em suas redes sociais, a famosa anunciou a decisão, aproveitando para refletir sobre a pausa de 13 anos que deu, por conta da tutela de seu pai, Jamie Spears, que classificou como a perda de sua voz.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou um vídeo no qual aparece dançando ao som de Get Naked (I Got a Plan), que ela revelou ser sua música favorita de todas as que cantou durante os anos em que esteve em atividade. Na legenda da postagem, Britney fez questão de refletir, após repentinamente anunciar que não faria mais parte do mundo da música.

“Muito estranho que meus dançarinos subiram no palco para essa música. Bem, eu ouvi essa música hoje e percebi isso pela primeira vez. Eu acredito, que todas essas regras e não ter voz por 13 anos no que eu queria, deu a muita gente um passeio emocionante! Não é à toa que desisti do negócio da música... Só dizendo”, disse a cantora, em uma postagem que acabou sendo removida.

Britney Spears ficou sob tutela de seu pai durante 13 anos. O motivo disso foi por conta de suas internações. Depois de todos os problemas, sua carreira musical e vida pessoal começaram a ser administradas por Jamie Spears, a quem a cantora se referiu como alguém que queria “encher os próprios bolsos”. Depois de uma longa batalha judicial, em novembro de 2021, a medida chegou ao fim.

Britney Spears revela reconciliação com a mãe após três anos: “O tempo cura”

Recentemente, Britney Spears revelou em suas redes sociais que se reconciliou com a mãe Lynne Spears. “Minha doce mamãe apareceu na porta da minha casa ontem depois de três anos. Foi um longo tempo... Com família sempre tem coisas que precisam ser trabalhadas... mas o tempo cura todas as feridas. Após poder comunicar o que eu segurei por muito tempo, eu me sinto muito abençoada de termos conseguido acertar as coisas! Eu te amo muito! Psss.. Me sinto tão abençoada de poder tomar um café com você após 14 anos! Vamos fazer compras depois”, contou a cantora.