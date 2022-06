Britney Spears alfineta o irmão após polêmica envolvendo seu casamento

Direta, Britney Spears desmente irmão após ele afirmar que foi convidado para casamento da estrela com alfinetada irônica

Britney Spears (40) irá completar uma semana casada com Sam Asghari na próxima quinta-feira, 16. Porém, a cerimônia continua dando o que falar nas redes sociais, principalmente por parte da sua família — que não foi convidada —, de acordo com a própria cantora.

Por conta dos rumores envolvendo o casório, a Princesa do Pop publicou uma longa carta em seu Instagram, contando algumas curiosidades sobre a festa. A cerimônia, que aconteceu na última semana, 10, na mansão do casal, contou com a presença de várias celebridades, como Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez e outras estrelas.

Na postagem, que foi deletada, ela também fez questão de esclarecer que – ao contrário do que foi noticiado – ela não convidou o seu irmão Bryan Spears para a cerimônia.

A cantora citou uma entrevista que seu irmão mais velho deu a um podcast falando da relação de sua família com a cantora. “Eu sei que você e a família não tiveram nenhuma má intenção, tirando todos aqueles anos quando eu queria honestamente ser apenas uma pessoa respeitada com um copo de vinho tinto”, escreveu a artista, aponto que o pai, a mãe e a irmã também não foram convidados para a celebração.

Segundo o relato da atriz, o seu irmão afirmou que ela não conseguia “nem fazer uma reserva para o jantar“, quando perguntado sobre a razão de seus familiares não deixarem a cantora viver por conta própria. “Nenhum de vocês nunca quis que isso acabasse porque todos vocês adoraram me dizer o que fazer e me tratar como absolutamente nada. O que você disse ali para aquele homem naquela entrevista disse tudo, Bryan”, afirmou ela.

“Você nunca foi convidado para o meu casamento, então por que responder?Você honestamente acha que eu quero meu irmão lá, que me disse não a um Jack e coca por anos?”, pontuou. “Ps: eu tenho uma assistente para fazer minhas reservas para o jantar… Você não sabia?”, alfinetou.

“Eu sei que você é meu sangue e sim o sangue é profundo, mas nenhuma família minha faria o que vocês fizeram comigo Ps: gostei do seu post, irmão! Feliz dia da Britdependência! Parabéns Brit Brit! VAI SE F****, BRYAN”, concluiu a artista, com emojis mostrando o dedo do meio.

Ainda no último mês, Britney Spears revelou que irá contar os bastidores por trás da sua tutela abusiva em um novo livro. Para contar sua versão da própria história, a Princesa do Pop assinou um acordo de US$ 15 milhões de dólares, cerca de R$ 80 milhões de reais, com editoras em fevereiro deste ano.