Brasileira revela que ficou com Axl Rose em Copenhagen

Uma brasileira, que é casada, revela que viveu um affair com o cantor Axl Rose durante turnê dele

A brasileira Erica Mindegaard ficou com o cantor Axl Rose, da banda Guns N'Roses, durante a passagem da turnê da banda por Copenhagen, na Dinamarca. De acordo com o jornalista Leo Dias, os dois tiveram um encontro no bar do hotel onde ele estava hospedado e foram flagrados por curiosos que estavam no local.

No entanto, a jovem é casada. Em contato com Leo Dias, ela confirmou que conheceu o cantor e que ele foi gentil, mas ela disse que a situação ficou complicada com seu marido, já que é casada. No entanto, ela não deu mais detalhes de como o marido encarou a situação.

Erica disse que era para ter sido algo íntimo e discreto, mas eles foram flagrados por pessoas que também estavam no local e reconheceram o vocalista.

Noivado de ator de Hollywood com atriz luso-brasileira

O astro da Marvel Chris Evans está noivo de Alba Baptista - uma atriz luso-brasileira - com quem está junto desde 2021. Ainda segundo fontes, o astro está louco para se casar com a amada e a cerimônia pode acontecer ainda este ano.

O boato de um suposto noivado surgiu depois que um organizador de casamentos seguiu a atriz no Instagram. Um fã, super atento, percebeu isso e enviou uma pergunta ao portal especializado em fofocas da gringa, Deuxmoi. Depois que a pergunta foi publicada, uma suposta fonte respondeu a postagem dizendo que o casal está noivo e vai se casar muito em breve . Eles supostamente ficaram noivos "na casa que estão construindo juntos".

O informante ainda disse que os dois estão muito animados para a cerimônia e já têm uma data que desejam se casar. A fonte afirma que eles planejam se casar esse ano, entre setembro e novembro, em Boston, nos Estados Unidos.

O relacionamento dos atores foi confirmado em novembro de 2022 quando fotos dos dois passeando de mãos dadas no Central Park, em Nova York, inundaram a internet. “Eles estão apaixonados e Chris nunca esteve tão feliz”, disse uma fonte à revista norte-americana People na época. “Sua família e amigos a adoram.”