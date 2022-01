Boys Don't Cry: Anitta apresentará nova música no programa de Jimmy Fallon

A cantora Anitta irá se apresentar no 'The Tonight Show', um dos programas mais famosos e tradicionais dos EUA

André Luiz Freitas Publicado em 26/01/2022, às 11h29

A nova aposta internacional da cantora Anitta (28), Boys Don't Cry, será lançado nesta sexta-feira, 28, e o hit terá uma divulgação grandiosa.

Anitta é confirmada no 'The Tonight Show':

Na próxima segunda-feira, 31, a brasileira irá divulgar a canção durante sua participação no The Tonight Show, apresentado pelo ator Jimmy Fallon (47). O talk-show, inclusive, é um dos programas mais famosos e tradicionais dos Estados Unidos.

De acordo com as informações do site Headline Planet, a carioca não irá comparecer apenas para cantar seu novo single, ela vai conceder uma entrevista ao apresentador.

Vale lembrar que essa não será a estreia de Anitta no The Tonight Show. Em 2017, a estrela teve sua primeira aparição no programa quando cantou a música Switch, ao lado da rapper Iggy Azalea (31), seguido de uma performance de Me Gusta, com a rapper Cardi B (29) e o rapper Myke Towers (28).

É pop! Anitta compartilha trecho de 'Boys Don't Cry':

Além do mais, nesta quarta-feira, 26, a cantora Anitta fez a alegria dos fãs ao compartilhar o primeiro trecho da sua nova música, Boys Don't Cry, que conta com a produção de Max Martin (50), responsável por trabalhar com Britney Spears (40) e Taylor Swift (31), e muitos outros grandes nomes a música internacional.