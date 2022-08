BLACKPINK quebra histórico de maior estreia no YouTube com o hit 'Pink Venom'; confira os números!

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 14h38

Pink Venom, o mais recente single lançado pelo grupo BLACKPINK, se tornou a maior estreia com o seu clipe oficial no YouTube. O vídeo, lançado na madrugada da última sexta-feira, 19, conquistou mais de 86,2 milhões de views em menos de 24 horas. Agora, a faixa ultrapassa os 100 milhões de views na plataforma de vídeos.

Ainda no lançamento, a música contabilizou mais de 8 milhões de plays em todo o mundo nas plataformas de streamings. Tal resultado abriu o caminho para que o grupo emplacasse a primeira posição no Spotify Mundial. Só nos EUA, foram computados 1 milhão de streams.

O BLACKPINK, formado pelas cantoras Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa, também ocupa a terceira posição em visualizações de 24 horas com How You Like That, faixa lançada em 2020, que atingiu 86,3 milhões em junho no YouTube.

No Brasil, Pink Venom conta com mais de 600 mil streams, colocando o single no TOP 10 do país.

BLACKPINK quebra recorde histórico no YouTube: