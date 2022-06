Billie Eilish revela que tem vontade de ter filhos: “Preciso deles”

Em entrevista a cantora Billie Eilish disse que prefere morrer a não ter filhos

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 21h38

No último domingo, 19, Billie Eilish (20) abriu o jogo e revelou que tem vontade de ser mãe, porém ainda tem receios.

Em entrevista ao jornal britânico Sunday Times, a dona do hit Happier Then Ever comentou: “[Eu preferia] morrer [do que não ter filhos]. Eu preciso deles”.

Porém, a jovem artista contou que teme um pouco a maternidade. “Quanto mais velha eu fico, mais eu experimento as coisas eu apenas penso, ‘o que vou fazer quando meu filho achar que isso é a coisa certa a se fazer e eu, tipo, não, não é’ e eles não vão me ouvir”, contou Billie.

No mês passando, a cantora contou em entrevista a um programa da Netflix apresentado por David Latterman, sobre sua experiência de viver com Síndrome de Tourette.

Atualmente, a artista vencedora do Oscar de Melhor Canção Original deste ano está em turnê pelos Estados Unidos e Europa performando as músicas do seu álbum Happier Then Ever.