Beyoncé revela capa poderosa do seu novo álbum, 'Renaissance': ''Permitiu que eu me sentisse livre''

Beyoncé revela capa poderosa do seu novo álbum, intitulado 'Renaissance', e fala sobre processo de criação do disco

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 13h39

De surpresa, Beyoncé (40) revelou no Instagram, nesta quinta-feira, 30, a capa de seu novo álbum, ACT I — Renaissance, marcado para ser lançado no dia 29 de Julho. A revelação veio após dez dias do lançamento de Break My Soul, uma das faixas presentes no álbum.

Na capa, a cantora aparece de madeixas soltas e onduladas, usando um suposto biquíni prateado com spikes afiados, montada em um cavalo digitalizado na mesma cor, simbolizando sua liberdade.

"Criar este álbum me permitiu um lugar para sonhar e encontrar uma fuga durante um período assustador para o mundo. Permitiu que eu me sentisse livre e aventureira em uma época em que pouco mais se movia. Minha intenção era criar um lugar seguro, um lugar sem julgamento. Um lugar para ser livre de perfeccionismo e pensamento excessivo. Um lugar para gritar, soltar, sentir liberdade. Foi uma bela jornada de exploração. Espero que você encontre alegria nesta música. Espero que inspire você a liberar o movimento. Ah! E para se sentir tão único, forte e sexy quanto você", escreveu ela.

