Beyoncé lança 'Break My Soul', primeiro single do álbum 'Renaissance'

Lançada na madrugada desta terça-feira, 21, 'Break My Soul' é o primeiro single do novo álbum de Beyoncé

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 10h28

Ela está oficialmente de volta! Na madrugada desta sexta-feira, 21, Beyoncé (40) lançou o single BreakMy Soul.

O single faz parte do álbum Reinassance, 7º disco de Beyoncé, que será lançado dia 29 de julho, com 16 faixas.

Break My Soul traz uma pegada dance, e transporta o ouvinte para as pistas de dança. Diferente do último trabalho de Beyoncé, o aclamado Lemonade de 2016.

A faixa lançada durante a madrugada agitou internautas e hashtag #BreakMySoul domina os trends no Twitter.

Mãe de Beyoncé revela que a filha trabalhou por dois anos em seu novo álbum

Aindan o último domingo, a mãe de Beyoncé,Tina Knowles, revelou em entrevista o tempo que a filha trabalhou em seu novo álbum.

"Ela colocou dois anos de amor nisso. Muitas, muitas noites [que ela passou] a noite toda trabalhando", revelou para o canal americano Entretainement Tonight a mãe de Beyoncé sobre o primeiro álbum que a cantora lança em seis anos.

Ouça a nova música de Beyoncé: