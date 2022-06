Beyoncé apaga fotos das redes sociais e leva fãs à loucura: ''Ela está voltando!''

A cantora Beyoncé deixou as redes sociais sem fotos e aumentou os rumores da sua volta musical

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 14h28

Será que o comeback da rainha está próximo? Beyoncé (40) pegou os seus fãs de surpresa ao simplesmente apagar as suas fotos de perfil das redes sociais.

Durante a madrugada desta sexta-feira, 10, a cantora fez o público criar milhares de teorias com a falta das fotos até mesmo no seu canal do Youtube.

Rapidamente, os fãs se empolgaram com a possibilidade de um lançamento musical da artista após o seu último single, a música tema do filme King Richard, chamada Be Alive.

Além de todo esse bafafá com as imagens, os links que direcionavam os internautas para o site da sua coleção de roupas, Ivy Park, também foram retirados.

CONFIRA A REAÇÃO DA WEB

🚨 SOEM TODOS OS ALARMES!



BEYONCÉ ACABA DE REMOVER A FOTO DE PERFIL E CAPA DE TODAS AS SUAS REDES SOCIAIS!!! pic.twitter.com/KhezlC83o5 — Beyoncé Access (@beyonceaccess) June 10, 2022