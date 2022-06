Beyoncé anuncia data de lançamento do novo álbum: "Reinassance"

Ela está de volta! Com 16 faixas, o novo disco de Beyoncé será lançado em julho

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 10h16

Na madrugada desta quinta-feira, 16, a cantora Beyoncé (40) enlouqueceu a internet ao anunciar o lançamento de seu novo projeto musical.

Após apagar todo o conteúdo nas suas redes sociais e levar os fãs à loucura, Bey anunciou seu 7° álbum, Renaissance.

O disco intitulado 'Act I. Reissance', chegará com 16 faixas no dia 29 de julho.

Celebrando a chegada da nova era, Beyoncé também estampa a capa da Vogue Britânica, em entrevista, Bey revelou: "A criação foi um processo longo, com a pandemia me dando muito tempo para pensar e repensar cada decisão. Bem do jeito que eu gosto", disse.

Beyoncé anuncia data de lançamento do novo álbum: