Bella Campos ganha música do namorado, MC Cabelinho: ''Nem sou ciumenta''

Atriz Bella Campos é homenageada pelo namorado, o rapper MC Cabelinho, com música em novo álbum 'Little Love'

O rapper MC Cabelinho (26) vai lançar seu novo álbum nesta terça-feira, 20, e fez questão de homenagear a namorada, Bella Campos (26), com uma música só para ela!

A atriz, que viveu a personagem Muda no remake da novela Pantanal, comentou sobre a canção que o cantor fez para ela. Nos stories de seu Instagram, Bella brincou que não aprovou a letra por completo, já que o rapper usou os adjetivos "ciumenta e maluca".

"Victor falou que fez uma música para mim, quero só ver se é verdade... Ele falou: 'Com todo respeito, você é maluca! Eu disse: 'que isso? Pode tirar'. Sendo que eu nem sou ciumenta. É só você prestar atenção nas coisas que eu não vou precisar ter ciúme", disse ela, que aparece ao lado do namorado.

"Você falou: 'Com essa parte aqui da letra não me identifiquei, quando falei que você é 'ciumenta e maluca'. Você é ciumenta!", rebateu ele. A atriz, então, explicou: "Se você ficar dentro de casa, sem fazer nada, não tenho nenhum motivo para ter ciúmes.". O MC brincou: "Valeu, tóxica!". O álbum Little Love será lançado nesta terça-feira, 20, às 19h.

Vale ressaltar que Bella viverá uma jovem estudante na próxima novela das sete da Globo, Vai na Fé. Em entrevista recente ao portal Gshow, ela falou sobre a relação com o funkeiro e contou que os dois se conheceram na preparação do folhetim. "Sim, estamos namorando! A gente se conheceu na preparação da novela, 'Vai na Fé'. Acho que ainda está muito cedo para falar mais sobre isso. A gente contracena juntos, já até gravamos uma cena juntos e foi bem legal. Ele é um artista incrível e está sendo bem legal", explicou.

Bella Campos ganha música do namorado, MC Cabelinho

Bella Campos fala sobre rumores de gravidez

Recentemente, a atriz Bella Campos decidiu rebater os boatos que começaram a surgir de que estaria grávida pela primeira vez de seu namorado, o rapper MC Cabelinho.

Tudo começou quando ela usou um vestido coladinho durante a gravação do prêmio Melhores do Ano, da Rede Globo, que acabou marcando sua barriga. Por conta disso, internautas começaram a cogitar que ela estaria esperando um bebê. Ela reagiu aos boatos por meio de um vídeo no qual critica a hipocrisia da internet, que almeja corpos reais, mas critica quando os famosos os mostram. “Quando vocês veem corpos reais, vocês não sabem lidar com isso. Ontem postaram um vídeo meu na premiação que eu estava com vestido vermelho super colado. E aí tem um monte de gente falando que eu estou grávida, mas agora eu vou mostrar para vocês. Essa é a minha barriga de frente, ok?”, começou a atriz.

“Ai eu boto um vestido colado, vermelho, um fundo preto… É claro que vai aparecer a minha barriga, que é minha mesmo. Uma barriga de quem come bem, de quem se alimenta, de quem come um X-tudo, um docinho depois do almoço…. De quem não tem tempo para ficar que nem louca na academia. De quem não faz lipo LED e nem qualquer outro tipo de lipo. Eu não vou fazer mesmo!”, continuou.

