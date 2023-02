BBB23: Bruna Griphao solta teaser de música de estreia de sua carreira como cantora

Atriz Bruna Griphao deixou clipe de música ‘Bandida’ gravado para ser lançado durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil de BBB23

Nesta sexta-feira, 3, o teaser da primeira música da carreira de cantora de Bruna Griphao foi lançado! Dentro da casa mais vigiada do Brasil de Big Brother Brasil 23, a famosa deixou o clipe da canção Bandida gravado para poder ser lançado durante sua participação no reality de confinamento da Rede Globo.

“Segura esse teaser especial do clipe Bandida para dar mais ansiedade ainda!”, dizia a legenda da publicação feita no perfil oficial do Instagram de Bruna. A música será lançada oficialmente na próxima segunda-feira, 6.

“A ideia de lançar a música enquanto eu estou no BBB é aproveitar o momento, essa é uma oportunidade enorme que a maioria dos artistas não tem. Mesmo eu tendo uma visibilidade, mesmo sendo atriz há tantos anos, é um mercado diferente, uma outra proposta, e com o Big Brother Brasil talvez eu possa alcançar meus objetivos e chegar a mais pessoas com algo que é tão importante e especial para mim, que é a música”, disse a atriz, antes de entrar no confinamento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)



BBB23: Larissa Santos e Bruna Griphao discutem depois de confusão generalizada

Na manhã deste sábado, 4, Larissa e Bruna acabaram discutindo sobre os brothers terem invadido os quartos enquanto outros confinados estavam dormindo. A personal trainer achou falta de respeito, enquanto a atriz se incomodou por ela ter feito isso na noite anterior.

Depois de ser provocada por Guimê, Larissa disse: “Eu sou [parceira], fico no after até o final. Só que faltou respeito com o pessoal que tá dormindo. É só isso. Tão batendo a porta... Se vocês querem continuar bebendo, vai na sala igual a gente faz”, disparou a professora de educação física. Guimê ainda brincou: “Lari, seu boy fecha comigo”. “Tudo bem, ele vai lá para sala junto com vocês”, rebateu a catarinense. “Só não entendi o que ficaram putos no outro quarto. Foi muito mais de boa que ontem”, comentou o funkeiro.

Então, Bruna Griphao entrou na conversa. “Para mim não faz sentido, Lari. Ontem você fez a mesma coisa. E hoje, quando eu estava dormindo aqui no quarto, ninguém me deixou dormir. Ficou batendo a porr* da porta”, reclamou a atriz.

“Eu não tô falando por mim, eu não tô dormindo. Tô falando por elas. Não sei por que você tá se doendo. Ontem o pessoal levantou, tava todo mundo brincando junto, só que aqui não aconteceu isso. E não é por berrar, brincar... É só pela falta de respeito”, disparou Larissa.