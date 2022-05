Avril Lavigne fará show único com a turnê 'Love Sux' em São Paulo: ''Mal posso esperar''

Após 8 anos, Avril Lavigne anuncia show único com nova turnê em São Paulo

André Luiz Freitas Publicado em 10/05/2022, às 12h08

Após 8 anos de espera para os fãs, Avril Lavigne (37) está de volta ao Brasil!

A artista faz única apresentação em São Paulo, no dia 07 de setembro, no Espaço das Américas, dois dias antes de sua apresentação no Rock In Rio 2022.

O anúncio foi feito no Instagram da cantora que não escondeu a ansiedade com "mal posso esperar".

A pré-venda acontece entre 13 e 14 de maio, apenas para clientes C6 Bank Mastercard, enquanto a venda geral inicia no dia 16 de maio, para todos os clientes. Ambas as vendas serão feitas pelo site Eventim.

Em turnê Love Sux, a cantora canadense traz um show que não faltarão seus grandes sucessos, como Complicated, Sk8er Boi, Girlfriend, Here's To Never Growing Up e Head Above Water, além das músicas Love Sux, o sétimo álbum de estúdio de sua carreira.

Love Sux marca a estreia de Avril Lavigne o selo DTA RECORDS, de Travis Barker (46) e com distribuição nacional da Warner Music Brasil. O álbum composto por 12 músicas traz de volta o pop-punk característico da cantora de forma icônica, com colaborações épicas e hits lançados, entre eles Bite Me e Love It When You Hate Me, feat com blackbear (31).