Atitude de Zezé Di Camargo em show desagrada fãs

Web criticou cantor Zezé di Camargo por palavras em show recente

A performance de um dos shows de Zezé di Camargo foi criticada por fãs e seguidores após um vídeo sair na web. O cantor se descontrolou com a emoção e acabou se exaltando.

Com o público cantando um de seus sucessos em coro, o cantor se emocionou com o momento e deixou escapar vários palavrões. "Posso falar um palavrão?", perguntou já soltando várias palavras de baixo-calão.

Não sabemos o que o público presente no show achou do momento, mas os internautas que viram o vídeo detonaram a atitude do cantor. "Desnecessário, ridículo", disse uma. "Para com isso @zezedicamargo, é feio. Pessoas não gostam não, querem é música", alertou outra.

Quem, por outro lado, embeleza os shows de Zezé é a esposa Graciele Lacerda. Recentemente, ela elegeu um vestido preto maravilhoso para acompanhar o amado.

De tule e pedraria, ela curtiu a noite com look especial. Para complementar o visual, apostou em um penteado clássico e uma make discreta.

Confira vídeo de Zezé di Camargo: